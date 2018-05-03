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Агилера взорвала Сеть новым сексуальным клипом
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Агилера взорвала Сеть новым сексуальным клипом 

News.ru 34 минуты назад
Фото: News.ru
Американская певица Кристина Агилера уже давно пропала с радаров западного шоу-бизнеса.
В течение шести лет даже самые жёлтые таблоиды ничего о ней не писали, да и поводов особо не было.
Буквально несколько часов назад многолетнее молчание было нарушено — звезда опубликовала в Сети провокационное видео на песню Accelerate.
Трек записан при участии Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Композиция вошла в новый студийный альбом Агилеры под названием Liberation. Его релиз намечен на 15 июня.
За несколько часов провокационный ролик набрал свыше 400 тысяч просмотров и десятки тысяч «лайков».
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