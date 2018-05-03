Агилера взорвала Сеть новым сексуальным клипом

Американская певица Кристина Агилера уже давно пропала с радаров западного шоу-бизнеса.

В течение шести лет даже самые жёлтые таблоиды ничего о ней не писали, да и поводов особо не было.

Буквально несколько часов назад многолетнее молчание было нарушено — звезда опубликовала в Сети провокационное видео на песню Accelerate.

Трек записан при участии Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Композиция вошла в новый студийный альбом Агилеры под названием Liberation. Его релиз намечен на 15 июня.

За несколько часов провокационный ролик набрал свыше 400 тысяч просмотров и десятки тысяч «лайков».