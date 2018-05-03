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Кристина Агилера представила очень горячий клип после шести лет молчания
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Кристина Агилера представила очень горячий клип после шести лет молчания
Passion.ru
2 часа назад
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Фото:
Passion.ru
Сегодня, 3 мая 2018 года, сстоялась долгожданная премьера клипа
Кристины Агилеры
на песню Accelerate. Видео на официальном канале в YouTube уже набрало почти миллион просмотров, и это — только начало.
Фото: кадры из клипа
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