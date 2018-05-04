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Кристина Агилера записала первый за шесть лет альбом
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Кристина Агилера записала первый за шесть лет альбом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Певица Кристина Агилера анонсировала свой первый за шесть лет номерной альбом под названием Liberation, сообщает Independent.
Пообещав поклонникам новые песни, Агилера представила клип на трек Accelerate с Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Как рассказала исполнительница в интервью Billboard, новая пластинка вдохновлена хип-хопом и на ней появятся композиции, записанные совместно с Канье Уэстом.
Кристина Агилера видит свой новый релиз полным жажды свободы и откровений. На вопросы о том, что ее видят как поп-певицу, Агилера отвечает невозмутимо: «В конце концов, я работаю в жанре соул».
Liberation будет выпущен на лейбле RCA Records 15 июня 2018 года
Ранее Тони Брэкстон анонсировала первый сольный альбом за 8 лет.
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