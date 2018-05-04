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В Сочи пройдет фестиваль классической музыки, посвященный ЧМ-2018
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В Сочи пройдет фестиваль классической музыки, посвященный ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Известные исполнители из России, Германии и Австрии примут участие в сочинском фестивале классической музыки, посвященном Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Концерты пройдут в парке науки и искусства «Сириус», сообщил художественный руководитель фонда «Талант и успех», организатор фестиваля и учредитель образовательного центра «Сириус» Ханс Йоахим Фрай.
По его словам, запланированы четыре концерта, которые состоятся на курорте с 22 июня по 8 июля. «Мы пригласим баварских музыкантов, они будут играть на инструментах, характерных как для германской так и для российской музыкальной культуры. Другой концерт даст новосибирский оркестр, которым руководит немецкий дирижер Мартин Зандерлинг. Мы все время пытались показать такое сочетание — немецкое и российское музыкальное творчество, потому что Россия — страна, принимающая Чемпионат мира, а Германия — действующий чемпион», — отметил художественный руководитель фонда.
Он рассказал, что на фестивале выступят исполнители Венского филармонического оркестра. «Этот концерт станет вкладом Австрии в международный праздник футбола, — отметил Фрай. — Программа фестиваля рассчитана на гостей, которые приедут в Сочи на Чемпионат мира по футболу. Ведь для болельщиков важны не только матчи, но и культурная программа чемпионата».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Сочи на групповом этапе сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня). 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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