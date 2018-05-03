Чудо, которого ждут на каждом концерте

В субботу, 5 мая, в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоятся закрытие и церемония награждения победителей II Международного конкурса молодых исполнителей Grand Piano Competition. Художественный руководитель конкурса— всемирно известный пианист и народный артист России Денис Мацуев в интервью «ВМ» рассказал, почему он не позволяет себе отдыхать.

— Денис Леонидович, на закрытии II Международного конкурса молодых исполнителей вы выступаете вместе с Государственным симфоническим оркестром России имени Светланова, которым дирижирует Валерий Гергиев . Как вам удалось привлечь художественного руководителя Мариинского театра к сотрудничеству?

— Валерий Гергиев мой друг, и нашему сотрудничеству уже десять лет. Во многом благодаря Валерию Абисаловичу я стал заниматься проведением конкурса молодых исполнителей. Он делает очень много добрых дел, в частности, для молодых музыкантов, не афишируя этого, а тихо, скромно, не жалея ни сил, ни времени, ни средств. Наш конкурс по времени и месту проведения совпал с Московским Пасхальным фестивалем — детищем Валерия Гергиева. Второго мая, в день юбилея Валерия Абисаловича, мы вместе с ним выступили на сцене Концертного зала Чайковского в рамках Пасхального фестиваля, а 5 мая на этой же легендарной сцене будем играть для участников и гостей Международного конкурса молодых пианистов.

— Почему на двух концертах играете произведения Сергея Рахманинова ? 2 мая исполняли Четвертый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром соль минор, а 5 мая будете играть «Рапсодию» Рахманинова на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля минор?

— Четвертый концерт Рахманинова — любимый концерт Валерия Гергиева, и я его выучил всего год назад. Правда, вместе с маэстро этот концерт мы успели сыграть во многих странах мира. Если бы не было Рахманинова, мы, пианисты, были бы сиротами. В моем выражении нет преувеличения. Музыка Рахманинова и гениальна, и удивительно «пианистична». Эту музыку невозможно отрепетировать, потому что в ней много свободы, вдохновения, магии. Перед выступлениями мы с Валерием Гергиевым никогда не репетируем Рахманинова, а выходим и играем, и так происходит только с произведениями этого композитора. Например, в Токио мы сыграли пять концертов Рахманинова в один день и за время этих выступлений прожили всю жизнь композитора.

— Довольны ли вы тем, как играют ваши юные коллеги— пианисты из разных стран мира на конкурсе в Москве?

— У нас был первый тур, финальные выступления, и завтра — заключительный концерт. На мой взгляд, II Международный конкурс молодых пианистов представляет разные фортепианные школы, и это очень интересно. Но русская школа продолжает главенствовать. Если не видеть лиц музыкантов, ни за что не поверишь, что это дети. Настолько высоко мастерство их исполнения!

— В чем уникальность этого конкурса?

— У нас нет проигравших. После первого тура никто не слетает. Детский организм музыканта очень тонкий, хрупкий, ранимый, и ему не нужны лишние потрясения.

— Наверняка вы отметите самых одаренных музыкантов.

— У нас пять лауреатов, десять дипломантов и Гран-при. Но самое главное — это перспективы, которые откроются перед участниками конкурса после его проведения. Более 30 юных пианистов получат возможность выступать с лучшими оркестрами мира. Музыканты попадут в круговорот большой концертной деятельности.

— Какие слова напутствия вы говорите юным пианистам?

— Я говорю о том, что сегодня у вас успех, триумф, а с завтрашнего утра все начинается с чистого листа — и так всю жизнь. Я играю 265 концертов в год: сегодня, к примеру, в Москве, завтра — в Нью-Йорке, и всегда новая публика, которая не знает, как ты играешь, и ждет чуда, которое ты должен им дать.