Гергиев представит в Швейцарии цикл «Все симфонии Чайковского»

В преддверии Дня Победы Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют марафон симфоний Чайковского концертом в Люцерне. На сцене большого зала Центра культуры и конгрессов будут исполнены Симфония №1 «Зимние грёзы» и Симфония №6 «Патетическая».

В Женеве в Виктория-холле прозвучат еще две симфонии Чайковского — Симфония №2 «Малороссийская» и Симфония №5. Завершат Гергиев и оркестр свой швейцарский тур выступлением в Цюрихе, где на сцене Тонхалле будут исполнены Третья и Четвертая симфонии великого русского композитора.

Затем коллектив Мариинского театра вновь вернется в Москву, чтобы выступить с заключительным концертом ХYII Московского пасхального фестиваля. В День Победы обширная симфоническая программа будет представлена на Поклонной горе. Солист — Денис Мацуев . Это станет кульминацией Пасхального форума.