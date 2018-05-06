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Гергиев представит в Швейцарии цикл «Все симфонии Чайковского»
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Гергиев представит в Швейцарии цикл «Все симфонии Чайковского» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в ходе масштабного тура ХYII Московского Пасхального фестиваля выступят в Швейцарии, в программе концертов, которые пройдут в Люцерне, Женеве и Цюрихе с 6 по 8 мая, все симфонии Петра Ильича Чайковского, сообщили в пресс-службе театра.
В преддверии Дня Победы Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют марафон симфоний Чайковского концертом в Люцерне. На сцене большого зала Центра культуры и конгрессов будут исполнены Симфония №1 «Зимние грёзы» и Симфония №6 «Патетическая».
В Женеве в Виктория-холле прозвучат еще две симфонии Чайковского — Симфония №2 «Малороссийская» и Симфония №5. Завершат Гергиев и оркестр свой швейцарский тур выступлением в Цюрихе, где на сцене Тонхалле будут исполнены Третья и Четвертая симфонии великого русского композитора.
Затем коллектив Мариинского театра вновь вернется в Москву, чтобы выступить с заключительным концертом ХYII Московского пасхального фестиваля. В День Победы обширная симфоническая программа будет представлена на Поклонной горе. Солист — Денис Мацуев. Это станет кульминацией Пасхального форума.
В этот же день вечером 9 мая в большом зале Московской консерватории состоится официальное закрытие фестиваля. Будет исполнен Концерт для фортепиано с оркестром №3 Сергея Рахманинова. Солист — Бехзод Абдураимов.
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