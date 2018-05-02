Он там, где нужна его музыка: маэстро Гергиеву — 65

Дмитрий Медведев. В Зале Чайковского звучит Рахманинов. Большой концерт дает знаменитый Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев . Сегодня выдающемуся музыканту, всемирно известному дирижеру исполнилось 65 лет. Поздравления Гергиеву направили Владимир Путин

Художественный руководитель знаменитой Мариинки давно покорил главные сцены мира, под его управлением почитают за честь играть лучшие оркестры планеты. А в трудные времена он всегда там, где музыка людям просто необходима. Про такие концерты Гергиев говорит: «Нельзя было не приехать».

Он закрывает глаза, осторожно кончиками пальцев будто ощупывает нервные ноты и вместе с оркестром эмоционально и ярко сам становится музыкой. «Да не думаю я постоянно о музыке. Иногда думаю о том, как поспать хотя бы часик», — смеется маэстро.

Его знает весь мир. В своем невероятном рабочем графике перемещается по планете, выступая в мировых столицах, в лучших оперных театрах, с самыми прославленными оркестрами.

"Человек-праздник, человек-счастье! Тот драйв, тот темп, тот ритм, в котором он живет, мне очень близок. Мы совпали в этой электризации с ним", — говорит народный артист России, пианист Денис Мацуев . «Когда мы вместе выступаем у меня такое ощущение, что я играю лучше, чем могу», — отмечает народный артист СССР Юрий Башмет

Его судьба и любовь — это, конечно, родной Мариинский театр, куда он пришел в 24 года, а главным дирижером стал в 35. «Я руковожу театром уже скоро 30 лет. Мы сами создали уникальные, прекрасные концертные залы. Мы от государства получили новый театр — Мариинку-2», — говорит Гергиев.

Гергиев — национальное достояние России и всего мира. Великий художник, он еще и неутомимый посланник культуры и гуманизма. Так было в 2008 году, когда маэстро выступил перед соотечественниками-осетинами в трагических декорациях разрушенного Цхинвала. «Было ощущение, даже убеждение, что мир должен знать правду о тех событиях. Концерт должен был хоть как-то облегчить страдания людей, которые выжили», — говорит дирижер.

Так было и в мае 2016 года в амфитеатре освобожденной об боевиков сирийской Пальмиры. «Концерт был посвящен памяти главного смотрителя, который был выдающимся человеком, и, наверное, ему судьбой была уготована такая участь. Мы давали концерт, глядя в его портрет», — рассказывает Гергиев.

Ему послушна русская и зарубежная классика, музыка современных композиторов. Звучание оркестра Гергиев оттачивает до молекулярного уровня. Собравший все мыслимые призы и премии, главной наградой Валерий Гергиев считает изысканное наслаждение творчеством, в котором маэстро продолжает раскрывать миру мощь и красоту человеческого духа.

"Если я в свой день рождения проведу концерты, сам себе сделаю подарок. И концерт пройдет хорошо. Уже это будет то, к чему я бы хотел прийти в свой день рождения", — признает Гергиев.