В Сочи пройдет фестиваль классической музыки, посвященный ЧМ-2018

СОЧИ, 3 мая. / ТАСС /. Известные исполнители из России, Германии и Австрии примут участие в фестивале классической музыки, посвященном чемпионату мира по футболу, в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, сообщил в четверг ТАСС художественный руководитель фонда «Талант и успех» (организатор фестиваля и учредитель образовательного центра «Сириус») Ханс Йоахим Фрай.

"В программе фестиваля классической музыки, который посвящен чемпионату мира по футболу, выступления именитых артистов из России, Германии и Австрии", — рассказал Фрай.

По его словам, запланированы четыре концерта, которые состоятся на курорте с 22 июня по 8 июля. «Мы пригласим баварских музыкантов, они будут играть на инструментах, характерных как для германской так и для российской музыкальной культуры. Другой концерт даст новосибирский оркестр, которым руководит немецкий дирижер Мартин Зандерлинг. Мы все время пытались показать такое сочетание — немецкое и российское музыкальное творчество, потому что Россия — страна, принимающая [чемпионат], а Германия — чемпион мира по футболу», — отметил художественный руководитель фонда.

Он рассказал, что на фестивале выступят исполнители Венского филармонического оркестра. Этот концерт станет «вкладом Австрии в международный праздник футбола».

"Программа фестиваля рассчитана на гостей, которые приедут в Сочи на чемпионат мира по футболу. Ведь для болельщиков важны не только матчи, но и культурная программа чемпионата", — отметил Фрай.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня). Матч открытия 14 июня жители гости города Сочи смогут посмотреть на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать во время чемпионата на Южном молу Морского порта в центре города.