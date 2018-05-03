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Подростки проигнорировали просьбу дамы выключить громкую музыку. То, что дама сделала в ответ, потрясло их!
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Подростки проигнорировали просьбу дамы выключить громкую музыку. То, что дама сделала в ответ, потрясло их! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Две девушки в метро очень громко слушали современную ужасную музыку в своем телефоне.
Дама, находившаяся рядом, вежливо попросила их выключить ее.
Девушки проигнорировали просьбу, закатив возмущенно глаза.
Но, женщина не растерялась, и через некоторое время, стоя в проходе, запела оперную арию…
Девушки-подростки смотрели на нее с открытым ртом. Когда пожилая женщина закончила петь, она сказала: «Вы были достаточно любезны, чтобы поделиться своей музыкой со мной, я решила, что будет справедливо поделиться своей любимой музыкой с вами.»
Остальные пассажиры аплодировали ей, а девушки ошарашенные молчавыключили музыку.
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