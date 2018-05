Кристина Агилера вернулась: Новый сингл «Accelerate» и альбом «Liberation» 

Американская певица Кристина Агилера объявила о своем музыкальном камбэке, выпустив свой новый сингл и клип под названием «Accelerate». Трек спродюссирован Канье Уэстом, записан совместно с рэперами Ty Dolla $ign и 2 Chainz и уже штурмует чарты iTunes всего мира, ведь возвращение дивы поклонники ждали уж очень долго. Также на официальном сайте Кристины стал доступен для предзаказа новый альбом «Liberation», а также трек-лист пластинки. Помимо сотрудничества с рэперами, на альбоме ожидается дуэт «Fall In Line» — совместная песня с другой американской дивой Деми Ловато, которая является давней поклонницей Агилеры. Согласно источникам, «Accelerate» не является лид-синглом. Ожидается, что Кристина будет выпускать новую песню и клип каждую неделю вплоть до релиза восьмого альбома, который назначен на 15 июня. Напомним, последний студийный лонгплей «Lotus» мисс Агилеры вышел в 2012 году, занявший 7 строчку чарта Billboard 200 и не снискавший большого успеха. Официальная обложка и трек-лист альбома «Liberation»: Liberation Searching For Maria Maria Sick Of Sittin' Dreamers Fall in Line ft. Demi Lovato Right Moves ft. Keida & Shenseea Like I Do Deserve Twice I Don't Need It Anymore (Interlude) Accelerate [Explicit] ft. Ty Dolla $ign & 2 Chainz Pipe Masochist Unless It's With You