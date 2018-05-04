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Сиа, Дипло и Labrinth создали группу «LSD» и выпустили сингл «Genius»
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Сиа, Дипло и Labrinth создали группу «LSD» и выпустили сингл «Genius» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Очень часто можно наблюдать, как на музыкальном Олимпе появляются успешные и мощные группы (One Direction, к примеру), собирают миллионы поклонников и продают столько же дисков, а затем музыканты уходят в сольное плавание. А вот объединение гигантов музыки в один бэнд встретишь нечасто. Певица и автор Сиа, хитмейкер Дипло и Labrinth объявили о создании совместной группы, которая получила название LSD. Нет, это никак не связано с наркотиками, это всего лишь аббревиатура из имен артистов. И долго ждать не пришлось: LSD представили свой дебютный сингл «Genius» и музыкальное видео к нему. Пока нет подробной информации об альбоме и дальнейших планах, комментариев со стороны артистов также пока не поступало. Однако, нельзя не отметить, что появление LSD стало совершенно неожиданным и даже странным проектом. Ранее Сиа, Дипло и Labrinth уже сотрудничали, но для своих сольных проектов.
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