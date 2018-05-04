В Нью-Йорке прошел фестиваль искусства и музыки, посвященный Сергею Рахманинову

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина /. Второй ежегодный фестиваль искусства и музыки, организованный Пушкинским обществом Америки, прошел в четверг в Нью-Йорке. В этом году он посвящен памяти великого русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова . Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала президент Пушкинского общества в США Виктория Курченко.

"В этом году мы отмечаем 145-ю годовщину со дня рождения Рахманинова, и Пушкинское общество, чьим верным другом, гостем и участником всегда был сам Сергей Васильевич, посчитало необходимым посвятить данному событию отдельный вечер, — отметила она. — Для нашего общества Рахманинов — живая история: он был с нами с момента основания в 1935 году, часто посещал наши собрания, играл на рояле и выступал перед публикой. Кроме того, уже после смерти композитора к нам часто приходила и его вдова, с удовольствием принимая участие в подготовке концертов". «Мы захотели организовать литературно-художественное собрание в память Рахманинова, обладавшего самыми разными талантами, а название фестиваля „Бескомпромиссное творчество. Рапсодия многообразия“ отражает объединение нескольких концептуальных подходов, жанров и точек зрения на развитие социума», — заметила Курченко.

Редкие фотографии и музыка Рахманинова

Гости фестиваля получили возможность увидеть сохранившиеся в фондах Пушкинского общества редкие архивы и фотографии, в том числе портрет Рахманинова, сделанный в 1936 году американским фотографом Эдвардом Стейхеном. Пушкинские общества (комитеты) стали появляться в нескольких странах мира, начиная с 1935 года — в Европе, Аргентине и США. «Таким образом русские дворяне хотели показать, кто они, продемонстрировать, что Пушкин и русская культура неразделимы, при этом желая сохранить свои традиции и родной язык: эмигранты устраивали балы, лекции, собрания, общались, слушали музыку, передавая чувство родины детям и рассказывая о ней местным жителям», — пояснила Виктория Курченко. Однако во время Второй мировой войны большинство фондов таких комитетов были потеряны и уничтожены, за исключением Пушкинского общества Америки, сохранившего до наших дней ценные документы и свидетельства истории тех лет.

В зале нью-йоркского Института культуры Тэнри, где проходил фестиваль, была также организована выставка художников — членов Пушкинского общества. Выступая на открытии фестиваля, арт-директор общества Елена Иосилевич заметила, что «Рахманинов часто спонсировал и патронировал талантливых людей, а мы таким образом продолжаем его дело, создаем новый интеллектуальный мостик, помогая современным мастерам показывать свои работы зрителю, при этом соотносить выставки с важными историческими датами русской и мировой истории».

Финальным аккордом фестиваля прозвучала музыка Рахманинова — большие произведения, арии из опер, романсы в исполнении пианистки и музыкального директора общества Наталии Медведовской, певицы Галины Иванниковой и других артистов. «Основная цель Пушкинского общества Америки — просветительская деятельность, которой мы занимаемся много десятков лет. Мы хотим расширить границы русско-американского мира и приглашаем всех к сотрудничеству», — подчеркнула Иосилевич, обращаясь к гостям.