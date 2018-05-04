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В Тольятти услышали оперу «Дон Жуан»
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В Тольятти услышали оперу «Дон Жуан» 

ТРК Губерния 44 минуты назад
«Дон Жуан» уже три десятилетия является жемчужиной репертуара камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. За долгое время слышали ее во всем мире — от Японии до Южной Америки. Наконец, классика мировой оперы добралась и до Самарской области.
Опера впервые была поставлена в 1787 году, но даже спустя 200 лет она по-прежнему актуальна. Историю известного обольстителя женщин Дон Жуана со сцены поют на итальянском. Все это — под аккомпанемент оркестра камерного музыкального театра.
Такая премьера в Самарской области стала возможна благодаря программе «Большие Гастроли». Это крупнейший театральный проект в стране, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. В 2018 году по программе «Большие гастроли» запланировано провести более 2000 спектаклей в 85 регионах России.
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