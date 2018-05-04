В Тольятти услышали оперу «Дон Жуан»

«Дон Жуан» уже три десятилетия является жемчужиной репертуара камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. За долгое время слышали ее во всем мире — от Японии до Южной Америки. Наконец, классика мировой оперы добралась и до Самарской области.

Опера впервые была поставлена в 1787 году, но даже спустя 200 лет она по-прежнему актуальна. Историю известного обольстителя женщин Дон Жуана со сцены поют на итальянском. Все это — под аккомпанемент оркестра камерного музыкального театра.