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BTS опять бьет все мировые рекорды
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BTS опять бьет все мировые рекорды 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Южнокорейский бойбенд BTS продолжает бить мировые рейтинги. На этот раз дискография группы преодолела порог в 500 000 000 на сервисе «Spotify». Вот это мы понимаем успех!
За пять лет существования группы, ребята выпустили успешных альбома, сборника и сингловый альбом. В их копилке видео-альбомов, сингла и видеоклипов. С момента основания группы BTS продали более миллионов синглов, а количество поклонников в разных уголках мира с каждым месяцем растет. Чем же так отличаются эти парни?
Семь талантливых парней пару лет назад встретились и решили создать музыкальную группу, их труд и усилие через два года принесло славу и узнаваемость в родной стране. После выпуска второго студийного альбома «Wings» о них заговорил весь мир.
В свои лет ребята уже считаются самыми влиятельными в музыкальной индустрии, а дополнением к успеху стали армия красивых поклонниц и толстый кошелек. ;
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