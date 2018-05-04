BTS опять бьет все мировые рекорды

Южнокорейский бойбенд BTS продолжает бить мировые рейтинги. На этот раз дискография группы преодолела порог в 500 000 000 на сервисе «Spotify». Вот это мы понимаем успех!

За пять лет существования группы, ребята выпустили успешных альбома, сборника и сингловый альбом. В их копилке видео-альбомов, сингла и видеоклипов. С момента основания группы BTS продали более миллионов синглов, а количество поклонников в разных уголках мира с каждым месяцем растет. Чем же так отличаются эти парни?

Семь талантливых парней пару лет назад встретились и решили создать музыкальную группу, их труд и усилие через два года принесло славу и узнаваемость в родной стране. После выпуска второго студийного альбома «Wings» о них заговорил весь мир.

В свои лет ребята уже считаются самыми влиятельными в музыкальной индустрии, а дополнением к успеху стали армия красивых поклонниц и толстый кошелек. ;