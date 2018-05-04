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Людовик Бурс записал музыку на «Мосфильме»
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Людовик Бурс записал музыку на «Мосфильме» 

На Западе Москвы 3 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Обладатель престижных премий «Оскар», «Золотой глобус», «БАФТА» и «Сезар», французский композитор Людовик Бурс провел несколько дней в мастеринг-студии «Мосфильма», завершая работу над музыкой к новому фильму «Домашний арест».
Это совместный проект известного музыканта из Франции и видного отечественного шоумена Семена Слепакова. Людовик Бурс признался, что над записью и сведением музыки к новой ленте Семена Слепакова «Домашний арест» он работал со звукорежиссерами Андреем Левиным и Анатолием Рясовым. Удалось завершить производство финальной версии саундтрека, которую предполагается выпустить в iTunes или на дисках.
На вопрос: откуда приходит вдохновение, музыкант отвечает, что этому способствуют талантливые люди, находящиеся рядом и особое эмоциональное состояние. Из российских композиторов выделяет гения романтической композиции — П. И. Чайковского.
В обычной жизни слушает не только романтиков, но хип-хоп и даже дэт-метал. Не устает повторять, что для него «музыка льется отовсюду», мелодию можно услышать даже в какофонии звуков и хаотическом сочетании шумовых волн.
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