Министр культуры Оренбуржья рассказала о фестивале «Гостиный двор»

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко расскзала о предстоящем Х Международном театральном фестивале «Гостиный двор». По ее словам, государственная поддержка театров ощущается все заметнее. Отметим, что в области сегодня работают семь театров.

«X Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» — это еще одна наша театральная традиция, к которой мы очень трепетно относимся. Вы помните, какая у фестиваля непростая судьба — было время, когда он отменялся и не проводился, но в последние годы мы верны этой традиции. Особенностью фестиваля является очередность — драма, куклы, музыкальные театры», — приводит слова министра пресс-служба правительства региона.

Фестиваль откроется 26 мая. В этом году в Оренбуржье встречаются музыкальные театры из Екатеринбурга, Симферополя и Минска. Откроет творческий марафон мюзикл «Три мушкетера» Оренбургского театра музыкальной комедии.

Закрытие фестиваля — 30 мая. Зрителям преставят мюзикл «Алые паруса» в постановке Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.