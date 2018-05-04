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Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
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Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом 

Рамблер 36 минут назад
Чувственная поп-дива нулевых и когда-то заклятая соперница Бритни Спирс напомнила о себе после шести лет молчания.
Певица триумфально вернулась в шоу-бизнес, опубликовав в Сети крайне провокационный видеоклип на песню Accelerate из нового альбома "Liberation". Его релиз ожидается 15 июня. Новую композицию Агилера записала совместно с рэперами 2 Chainz и Ty Dolla $ign.
Поклонники отметили вызывающую откровенность клипа. Кристина Агилера предстала в соблазнительных образах, обмазанная блестящим гелем.
Некоторые признались, что хотели бы увидеть другую, более скромную певицу. Другие остались в полном восторге от такого громкого возвращения и с нетерпением ждут выход нового альбома, чтобы оценить прогресс Агилеры.
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