В Губернском театре «Записки сумасшедшего» в постановке Безрукова

16 мая в 19:00 на сцене Московского Губернского Театра — фантасмагория по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Записки сумасшедшего» в постановке Сергея Безрукова. В роли Аксентия Ивановича Поприщина — художественный руководитель Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков. В спектакле участвуют артисты Московского Губернского театра.

«Титулярный советник Поприщин дожил до 42 лет, но так и остался маленьким, незаметным служащим, до которого никому нет дела. Мучительное недовольство собой и своим местом в жизни все дальше уводит его из серой реальности в мир фантазий, лишая разума. Создатели спектакля предлагают увидеть мир глазами главного героя повести Гоголя. Необычное художественное решение, яркий пластический рисунок вкупе с цирковыми трюками создадут причудливый, фантасмагорический мир, полный чудесных и пугающих событий и видений», — говорится в пресс-релизе.

«Гоголь актуален всегда. И думаю, никогда не устареет. Потому что российская действительность, которую показывал Гоголь, осталась неизменной», — считает Безруков. История сумасшествия чиновника Поприщина для него — это повод поразмышлять о свободе и несвободе человека. Разум делает человека несвободным, — ведь именно он источник все страхов, недовольства, бесплодных стремлений, которые загоняют человека в ловушку.

Сценография и костюмы, придуманные Николаем Горобцом , становятся полноправными участниками невероятных событий и метаморфоз. К примеру, в бредовом мире Поприщина обитает огромный Стол — живое, инфернальное существо, которое самостоятельно движется, вздыхает, говорит. Этот сложнейший механизм стал основным элементом сценографии. В фантазиях Поприщина стол становится то олицетворением ненавистного Департамента, против которого этот «маленький человек» поднимает бунт, то будуаром девушки, в которую влюблен.

Почти всю музыку к «Сну разума» написал композитор Александр Биллион. Музыкальное сопровождение в спектакле звучит в исполнении Губернаторского оркестра, а для некоторых музыкальных фрагментов потребовалось звучание органа — его записывали в римско-католическом соборе на Малой Грузинской. По словам композитора, для спектакля пришлось писать разножанровую музыку: «Здесь можно услышать и 19 век, и 20, и 21, есть стилизации под романтизм, импрессионизм, и есть современная электронная музыка», — говорит Александр Биллион.