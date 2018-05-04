«Облака этим летом будут особенно хороши»: на «Усадьбе Jazz» в Екатеринбурге впервые споёт «Сансара» 

В этом году на «Усадьбе Jazz» выступит группа «Сансара». Александр Гагарин и его музыканты впервые примут участие в этом фестивале. Их песни прозвучат в джазовых аранжировках. Особенно интересно будет услышать в такой интерпретации известные многим екатеринбуржцам строчки о том, что «облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши».
Как сообщают организаторы фестиваля, на сцену «Усадьба Jazz» «Сансара» выйдет в джазовом усиленном составе. К музыкантам группы присоединятся Виталий Владимиров (тромбон), Денис Галушко (клавишные), Марк Иванцов (саксофон), Аркадий Клейн (скрипка), Сергей Пронь (труба), Роман Токарев (бас) и Артем Иванов (ударные). Они исполнят хиты группы из программы «Ласточкин Jazz».
— Джаз для меня, конечно, не совсем музыкальное понятие, — прокомментировал Александр Гагарин. — Это определенное состояние человека скорее. Настрой его ума. И, например, в отличие от блюза, когда «хорошему человеку плохо», напротив, очень духоподъемное состояние.
Хедлайнером фестиваля станет группа «АукцЫон». А всего за день на сцену выйдут более двадцати российских и зарубежных артистов. Первые билеты на фестиваль по промоцене 1000 рублей уже поступили в продажу.
Интервью с Александром Гагариным о музыке, личной жизни и путешествиях можете почитать тут.