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«Усадьба Jazz» в Воронеже расширяет список участников
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«Усадьба Jazz» в Воронеже расширяет список участников 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
«Усадьба Jazz» в Воронеже расширяет список участников — на фестивале выступят солисты биг-бенда Георгия Гараняна и трио Юлии Асадуллиной.
Опен-эйр, посвященный импровизационной музыке, пройдет 7 июля в парке дворца Ольденбургских. На сцене «Аристократ» выступит легендарный биг-бенд Георгия Гараняна. Это слаженный коллектив с широким репертуаром от советского джаза и классики эпохи Глена Миллера до джаз-рока, авангарда, и прогресив-джаза. Оркестр состоит из 19 человек и базируется в Краснодаре.
На сцене Jazz Club выступит финалистка конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz» в Сочи Юлия Асадуллина со своим трио. Эту музыку можно отнести к течению, называемому «русский джаз». В составе трио — участники многих российских и зарубежных джазовых фестивалей — Анатолий Кожаев (контрабас) и Алексей Денисов (ударные). Программа состоит из авторских композиций и аранжировок русской классической и народной музыки.
Напомним, хедлайнерами фестиваля станут группа SunSay и американская джазовая певица Катрин Расселл.
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