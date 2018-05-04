«Усадьба Jazz» в Воронеже расширяет список участников

«Усадьба Jazz» в Воронеже расширяет список участников — на фестивале выступят солисты биг-бенда Георгия Гараняна и трио Юлии Асадуллиной.

Опен-эйр, посвященный импровизационной музыке, пройдет 7 июля в парке дворца Ольденбургских. На сцене «Аристократ» выступит легендарный биг-бенд Георгия Гараняна. Это слаженный коллектив с широким репертуаром от советского джаза и классики эпохи Глена Миллера до джаз-рока, авангарда, и прогресив-джаза. Оркестр состоит из 19 человек и базируется в Краснодаре.

На сцене Jazz Club выступит финалистка конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz» в Сочи Юлия Асадуллина со своим трио. Эту музыку можно отнести к течению, называемому «русский джаз». В составе трио — участники многих российских и зарубежных джазовых фестивалей — Анатолий Кожаев (контрабас) и Алексей Денисов (ударные). Программа состоит из авторских композиций и аранжировок русской классической и народной музыки.

Напомним, хедлайнерами фестиваля станут группа SunSay и американская джазовая певица Катрин Расселл.