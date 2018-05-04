Анатолий Кролл отметил юбилей в Доме музыки 

В этом году Анатолий Кролл отмечает двойной юбилей: поводом для праздника стал не только день рождения музыканта, но и 60-летие его творческой деятельности. В самом начале концерта Анатолий Ошерович отметил, что все участники этого вечера — его близкие друзья и уважаемые коллеги, с которыми музыканта связывают долгие годы теплой дружбы и совместной творческой деятельности: «Сегодня на меня нахлынули самые добрые чувства, такая невероятная концентрация положительных эмоций. Я считаю, что моя творческая жизнь полноценна именно тогда, когда со мной вместе мои друзья и мои дорогие слушатели. Я очень ценю их преданность и любовь к жанру, которому я посвятил всю свою жизнь! Служу российскому джазу!»
Открыли концерт оркестр «Академик-бэнд» Российской академии музыки им. Гнесиных под руководством самого юбиляра и оркестр имени Олега Лундстрема. Поздравить джазмена пришли многочисленные коллеги и воспитанники Анатолия Кролла из Академии музыки им. Гнесиных. Кафедру инструментального джазового исполнительства, где маэстро руководит оркестровым классом, представили Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Петр Востоков, Иван Авалиани, Евгений Онищенко, Максим Пиганов и ученики джазмена.
Свои поздравления мэтру российского джаза принес глава «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров, с которым Анатолий Кролл работал над семью кинокартинами. В их числе легендарный советский фильм «Мы из джаза».
Из Челябинска, родного города Анатолия Кролла, приехал в Москву с подарками и поздравлениями один из старейших диксилендов России — «Уральский диксиленд». Завершил первое отделение знаменитый Московский государственный джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. В качестве солистов выступили Игорь Бутман и пианист Олег Аккуратов.
Во втором отделении свои музыкальные поздравления юбиляру преподнесли Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, обладательница Гран-при на Международном джазовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей Gnesin-Jazz юная пианистка Алиса Рогулина, а также «Фонограф-бэнд» под руководством Сергея Жилина. В продолжение вечера на сцену Светлановского зала вышли мужской вокальный ансамбль «Старая Гвардия», квартет «Мы из джаза», пианист Давид Газаров и трубач Арзу Гусейнов. С юбилеем музыканта также поздравила Лариса Долина. С певицей, по признанию Анатолия Кролла, его связывают очень искренние дружеские отношения: «Наш совместный творческий путь начался еще в 70-х годах. Большое значение в ее творческом росте и популярности сыграли наши проекты и фильмы, в создании которых она участвовала — „Мы из джаза“ и „Зимний вечер в Гаграх“. Нас с ней по сей день связывают очень теплые отношения. Даже в указе Президента РФ о присуждении звания народного артиста России наши фамилии стояли рядом».