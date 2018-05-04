Блицопрос PEOPLETALK: Антон Лаврентьев об идеальной девушке и лучшем музыканте в истории

Антон Лаврентьев (34), когда-то ведущий шоу «Орел и решка», а теперь музыкант, полуфиналист шоу «Голос» и основатель группы Gipsy Band, собирает клуб RED. 17 мая он даст большой сольный концерт, на котором представит публике совсем свежие треки, а также самые популярные песни из альбома «Мои путешествия». Мы узнали у Антона, что его вдохновляет, кто лучший артист за всю историю и что он ценит в девушках больше всего.

Лучший музыкант за всю историю — это… Стиви Уандер

Стадион или квартирник? — Квартирник. Мне всегда важно чувствовать энергетику зрителей и наш энергообмен. А на масштабных площадках сцена всегда очень далеко от публики.

https://www.youtube.com/watch?v=eWc4voqmgcY

Самая большая площадка, которую я собрал, — это… Клуб «16 тонн» (вместимость 500 человек) в прошлом декабре. Тогда был солдаут, и мы поняли, что площадку надо менять. Так я выбрал RED в этом мае (вместимость 1000 человек).

Продюсер или самостоятельное плавание? — Самостоятельное плавание. Не люблю компромиссы в творчестве.

Меня вдохновляет… Неудовлетворенность.

https://www.youtube.com/watch?v=n4vhcspBzMk

Моя вредная привычка — это… курение.

Яркие концертные костюмы или тотал блэк? — Тотал блэк.

Съемки клипа или концертное видео? — Концертное видео. Никакой актерской игры и вымысла — только правдивые кадры.

Стихи или проза? — Стихи.

Коммерческий проект или андерграунд? — Андерграунд.

Легче творить влюбленным или несчастным в любви? — И так и так. Творческий человек может создавать в любом состоянии.

Три главных черты моего характера… Я целеустремленный, чуткий, остроумный.

Я никогда не… Серфил в пустыне.

Если бы у меня была суперспособность, я хотел бы… Мгновенно перемещаться в пространстве и времени.

Три самых главных качества, которые ты ценишь в девушках? — Искренность, естественность, нежность.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/blitsopros-peopletalk-anton-lavrentev-o-kontserte-v-klube-red-idealnoj-devushke-i-luchshem-muzykante-v-istorii/