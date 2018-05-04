Ещё
Южнокорейский дирижер даст в Северной Осетии два концерта симфонической музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Южнокорейский дирижер даст в Северной Осетии два концерта симфонической музыки 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Дирижер из Южной Кореи Гынву Ли даст два концерта симфонической музыки 5 и 6 мая в концертном зале филиала Мариинского театра в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
"5 мая в концертном зале филиала Мариинского театра состоится концерт симфонического оркестра под управлением дирижера Гынву Ли. Прозвучат две сюиты из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» Ж. Бизе и «Праздничная увертюра» Христофора Плиева. Исполнение этого произведения приурочено к 95-летию со дня рождения Плиева — осетинского композитора, пианиста, заслуженного деятеля искусств РСФСР, автора первого осетинского балета и первой осетинской оперы", — говорится в сообщении.
На втором концерте зрителям представят песни и танцы Южной Кореи, а также серенаду для струнных Антонина Дворжака под управлением дирижера Гынву Ли. Серенада была написана Дворжаком в 1875 году. Гынву Ли за последний год выступал четыре раза в республике.
ТАСС: последние новости
Группа ABBA рассказала о своих новых песнях "Гоголь-центр" покажет спектакль Серебренникова на фестивале в Германии Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко дает гала-концерты в честь 200-летия Петипа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
10 сериалов, которые смотрят запоем1
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Другое
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение