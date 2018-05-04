Южнокорейский дирижер даст в Северной Осетии два концерта симфонической музыки

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. / ТАСС /. Дирижер из Южной Кореи Гынву Ли даст два концерта симфонической музыки 5 и 6 мая в концертном зале филиала Мариинского театра в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

"5 мая в концертном зале филиала Мариинского театра состоится концерт симфонического оркестра под управлением дирижера Гынву Ли. Прозвучат две сюиты из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» Ж. Бизе и «Праздничная увертюра» Христофора Плиева. Исполнение этого произведения приурочено к 95-летию со дня рождения Плиева — осетинского композитора, пианиста, заслуженного деятеля искусств РСФСР, автора первого осетинского балета и первой осетинской оперы", — говорится в сообщении.

На втором концерте зрителям представят песни и танцы Южной Кореи, а также серенаду для струнных Антонина Дворжака под управлением дирижера Гынву Ли. Серенада была написана Дворжаком в 1875 году. Гынву Ли за последний год выступал четыре раза в республике.