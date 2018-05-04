В «Севастопольце» проведут праздничный концерт

Жителей района Зюзино приглашают на концерт, посвященный 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

Во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» 7 мая состоится праздничный концерт «Мы наследники победы». Начало в 17.00. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Большая Юшуньская, д. 14. Прийти могут все желающие.

На сцене выступят лучшие детские и молодежные творческие коллективы: хореографический ансамбль «Анима», коллектив спортивного танца «Радуга», фольклорный ансамбль «Куделечка», ансамбль современного танца «Step by Step».