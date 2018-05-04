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Группа Джонни Деппа Hollywood Vampires впервые выступит в России
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Группа Джонни Деппа Hollywood Vampires впервые выступит в России 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
28 мая в СК «Олимпийский» выступит супергруппа Джонни Деппа The Hollywood Vampires. Впервые в Россию Депп приедет не в качестве актера, а как настоящий музыкант.
Hollywood Vampires состоит из известных рокеров — короля ужаса Элиса Купера и гитариста Aerosmith Джо Перри.
В программе — треки The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who и собственные композиции группы.
Специальными гостями концерта будет «Команда БАГ» — нетривиальная группа, играющая позитивный поп-рок. В рамках проекта Classic Rock All Stars они играли с музыкантами групп Элиса Купера (Райан Рокси, Грег Смит), Black Sabbath (Тони Мартин, Джефф Николс) и AC/DC (Крис Слейд).
Когда: 28 мая Где: СК «Олимпийский»
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