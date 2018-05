Группа Джонни Деппа Hollywood Vampires впервые выступит в России

28 мая в СК «Олимпийский» выступит супергруппа Джонни Деппа The Hollywood Vampires. Впервые в Россию Депп приедет не в качестве актера, а как настоящий музыкант.

Hollywood Vampires состоит из известных рокеров — короля ужаса Элиса Купера и гитариста Aerosmith Джо Перри

В программе — треки The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who и собственные композиции группы.

Специальными гостями концерта будет «Команда БАГ» — нетривиальная группа, играющая позитивный поп-рок. В рамках проекта Classic Rock All Stars они играли с музыкантами групп Элиса Купера (Райан Рокси, Грег Смит ), Black Sabbath ( Тони Мартин Джефф Николс ) и AC/DC (Крис Слейд).

Когда: 28 мая Где: СК «Олимпийский»