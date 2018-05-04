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«Руки вверх!»: хиту «Лишь о тебе мечтая» исполнилось 20 лет
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«Руки вверх!»: хиту «Лишь о тебе мечтая» исполнилось 20 лет 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Когда группа «Руки вверх!» появилась на эстрадном небосклоне, только ленивый не обвинил их песни в пошлости и дурновкусии. Однако «команда-однодневка», как называли их журналисты, выдавала один хит за другим. Складывалось ощущение, будто Сергей Жуков и Алексей Потехин были рождены выпекать шлягеры, как бабушка пирожки. Одной из таких композиций стала песня «Лишь о тебе мечтая», вышедшая на диске «Сделай погромче!». Правда, сегодня сам Сергей Жуков говорит, что в то время ни о каких хитах они с Алексеем Потехиным и думать не думали. Они просто сочиняли песни, которые почему-то становились популярными.
На песню был снят клип, который снимали в Москве в апреле 1998 года в стенах Театра Советской Армии. И вскоре ни один концерт не обходился без исполнения «Лишь о тебе мечтая». Как и с остальными хитами, во время исполнения этой вещи происходили необычные вещи. «Порой замечал такое, что даже забывались слова, — вспоминает Сергей Жуков. — Смотришь в зал, а там парень пытается подкидывать девушку под самый потолок. И она, счастливая, с визгом падает вниз, ему на руки. Какие уж песни в этот момент? Стоишь и молишься, чтобы не разбилась».
Пока под песни «Руки вверх!» парни носили своих девушек на руках, сами девушки носили на руках автобусы с музыкантами. Поклонницы подкарауливали своих любимцев в номерах гостиниц, прячась под кроватью или в ванной. Чтобы выдворить незваных визитерш, музыкантам приходилось «откупаться» автографами. «Лишь о тебе мечтая» — приходилось писать им в том числе на разных частях тела.
Но порой и сами музыканты, чтобы повеселиться, устраивали небольшое шоу. Больше всех обычно доставалось Алексею Потехину. Поскольку он был клавишником, чаще всего «коварные» идеи были связаны с его инструментом. «Как-то перед исполнением „Лишь о тебе мечтая“ мы наклеили на клавиши скотч липкой стороной вверх, — вспоминал Сергей. — Леша вышел, торжественно положил руки на инструмент, нажал… и прилип намертво. А музыканты же играют, публика смотрит, надо соответствовать. Поэтому он пытался отодрать прилипшие пальцы от инструмента так, чтобы этого никто не заметил. Прыгал вокруг клавиш в такт и выражался нелитературно, стараясь все же попасть в артикуляцию песни». Вот такая романтика!
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