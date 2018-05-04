Музыкант и танцовщик исполнят совместную программу в «Царицыне»

Посетители музея-заповедника «Царицыно» полюбуются этюдами для органиста и танцовщика. Концертная программа запланирована на субботу, 5 мая.

Главные действующие лица — органист Михаил Мищенко и танцовщик Артем Рудниченко. Они при помощи музыки и пластики тела расскажут гостям удивительные истории. О чем? Это пока неизвестно.

В музыкальной программе заявлены такие известные классические произведения, как Nicht zu schnell Шумана, «Куранта и Сицилиана» Карг-Элерта, «Маленькая рэг-музыка» Лейтнера, «Отражение» Ваммеса и хоральный этюд Ситтарда. Именно под эти мелодии на сцене Атриума Хлебного дома станцует Артем Рудниченко.

Пройдет музыкально-танцевальный концерт в 17:00.