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Музыкант и танцовщик исполнят совместную программу в «Царицыне»
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Музыкант и танцовщик исполнят совместную программу в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Посетители музея-заповедника «Царицыно» полюбуются этюдами для органиста и танцовщика. Концертная программа запланирована на субботу, 5 мая.
Главные действующие лица — органист Михаил Мищенко и танцовщик Артем Рудниченко. Они при помощи музыки и пластики тела расскажут гостям удивительные истории. О чем? Это пока неизвестно.
В музыкальной программе заявлены такие известные классические произведения, как Nicht zu schnell Шумана, «Куранта и Сицилиана» Карг-Элерта, «Маленькая рэг-музыка» Лейтнера, «Отражение» Ваммеса и хоральный этюд Ситтарда. Именно под эти мелодии на сцене Атриума Хлебного дома станцует Артем Рудниченко.
Пройдет музыкально-танцевальный концерт в 17:00.
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