Осетинский рэпер Matrang выпустил новый клип для тех, кому за 30

Рэпер Matrang из Северной Осетии порадовал новым клипом своих подписчиков в Instagram.

Музыкант сказал, что вложил много себя в работу, и попросил подписчиков поделиться впечатлениями и эмоциями, которые вызвала новинка.

Клип «Вода» вызвал разногласия среди поклонников певца. Одни были рады увидеть отсылки к стилистике 90-х, другие остались в недоумении и отругали музыканта за некачественное исполнение. Несмотря на противоположные взгляды зрителей, количество просмотров на Youtube продолжает расти.