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Осетинский рэпер Matrang выпустил новый клип для тех, кому за 30
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Осетинский рэпер Matrang выпустил новый клип для тех, кому за 30 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рэпер Matrang из Северной Осетии порадовал новым клипом своих подписчиков в Instagram.
Музыкант сказал, что вложил много себя в работу, и попросил подписчиков поделиться впечатлениями и эмоциями, которые вызвала новинка.
Клип «Вода» вызвал разногласия среди поклонников певца. Одни были рады увидеть отсылки к стилистике 90-х, другие остались в недоумении и отругали музыканта за некачественное исполнение. Несмотря на противоположные взгляды зрителей, количество просмотров на Youtube продолжает расти.
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