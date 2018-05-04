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Ансамбль Романа Чистякова выступит в Щукине
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Ансамбль Романа Чистякова выступит в Щукине 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В воскресенье, 6 мая, в галерее «ГРАУНД Ходынка» района Щукино состоится концерт «Музыка Великой Победы» камерного симфонического ансамбля Романа Чистякова.
Роман Чистяков — лауреат международных конкурсов, пианист, музыковед, преподаватель, общественный деятель. Музыканты его ансамбля исполнят песни и мелодии военных и послевоенных лет в переложении для классических инструментов: скрипки, кларнета, гобоя, флейты, виолончели.
Концерт начнется в 14.00. Вход свободный. Адрес: улица Ирины Левченко, дом 2. (ск)
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