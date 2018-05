«Я не знаю, что такое рейв, я русский человек!»: Легенды дискотек 90-х и 00-х о музыке и былой славе

В «Янтарь холле» играет ностальгическая музыка. Перед тем, как предаться всеобщей радости от ощущения «верните мне мой 2000-й», «Твой Бро» направился за кулисы «Янтарь холла». Там мы пофилософствовали с артистами о том, куда идёт феномен российской дискотеки, принято ли говорить «хайп», если ты родился в СССР, был-таки в 90-х секс или нет, и как группа t. A. T. u. в 00-х спасала жизнь людям.

Мы образовались на переломе, в 1999 году, и взорвали шоу-бизнес. Конечно, это был успех, которого никто не ожидал. Планирую ли я сейчас взорвать (в сольной карьере)? Я не ставлю себе такой цели, и это утопия на самом деле. То, чего добилась группа t. A. T. u., не добился ни один артист из России.

В США нет таких дискотек 90-х, есть фестивали с участием разных групп и разных артистов. Я думаю, что если бы кто-то собрал такой формат, то люди собрались бы танцевать под Мадонну , я бы сама пошла. Устареет ли формат дискотек? Ну, как вы видите, люди ходят, любят, им нравится. Устареет, наверное, лет через 100.

Сама я период дискотек уже прошла, мне они надоели, когда мне было лет 20. Это называется взросление, я стала мамой. Мой первый сольный альбом называется This Is Who I Am («Я та, кто я есть»). Мне хочется нести людям себя, а не то, что я придумала для себя. Мне важна честность и естественность.

Что касается t. A. T. u., то там был создан некий образ. Была проблема, и она до сих пор имеет место быть в некоторых странах. Просто Ваня (продюсер Иван Шаповалов . — Прим. ред.) решил, что будет здорово показать проблему ЛГБТ. Мы играли определенную роль. Когда все узнали, что мы не пара, и что мы гетеросексуальны, многие, конечно, от нас отвернулись. Но если в кино человек играет роль маньяка, это же не значит, что он маньяк.

Группа t. A. T. u. — это показатель именно нежного возраста, пубертата, который происходит абсолютно с каждым, его не избежал ни один человек в мире. Многие пробуют все, а дальше уже понимают, что им близко и что они считают нужным. Тема ЛГБТ долго закрывалась, ее серьезно осуждали, позиционировали как болезнь. И мы считаем, что этим проектом поддержали многих, показали, что мы имеем право жить, любить и существовать так, как мы считаем нужным.

После клипа «Белый плащик», где была завуалированная идея против абортов, мы получили письмо. Его сняли, когда Юля (напарница Лены по группе Юля Волкова. — Прим. ред.) ждала ребенка. Молодой человек написал, что встретил подругу, она была беременной, хотела сделать аборт. Он показал ей наше видео, объяснил, про что оно, через некоторое время встретил ее с животиком — девушка не сделала аборт. Даже одна спасенная жизнь стоит того.

Гарик Богомазов («Отпетые мошенники»)

В таком формате дискотек мы собираемся уже лет пять. Наверное, такое возвращение 90-х говорит о том, что это время было насыщено хорошими группами и качественной музыкой. У дискотек с эстрадными артистами есть и меркантильная часть: девочки из 90-х выросли, стали платежеспособными и с удовольствием ходят на концерты. Формат дискотек с артистами и звездами становится приемлемым и доступным.

«Отпетые мошенники» были хулиганами со двора, группа собиралась не по кастингу, были действительно три дворовых пацана, которые хулиганили, пели, а потом им еще и деньги за это платили. Повезло, конечно. Что касается современной музыки, это пугает. Надо кричать SOS, одна сплошная пропаганда наркотиков и алкоголя, и все это в 15 лет.

Сегодня мы прилетели в аэропорт, нас встречала компания девочек 15 — 18 лет, они шли напевая песню «Люби меня, люби», несмотря на то, что песня была записана давно, ее еще помнят, и это радует.

Как в те времена, так и в эти есть разное поколение молодежи. Есть Элджей, при этом в Москве много молодежи ходит на концерты классической музыки.

(Услышав слово «хайп») Что такое хайп? Я родился в другой стране. Если хотите со мной разговаривать, говорите по-русски. Мне не надо объяснять, скажите это по-русски. Я не знаю, что такое рейв, я русский человек. Если молодежь сейчас использует много иностранных слов, это говорит об их начитанности. Но мне кажется, что в русском языке есть нормальные простые слова, которыми можно все описать.

Куда пойдет дальше музыка, никто не знает. Продюсеры уже не понимают, как привлечь зрителя. Материться ужасно, можно дома сидеть в туалете играть и материться. Но тогда надо называть себя абсолютно другой культурой и собирать не залы, не стадионы, а небольшие клубы. Многие реально не понимают, что маленькие пятилетние дети быстро это все берут. У меня 5-летняя дочь, и она все это слышит. Мне как отцу это неприятно.

У нас были барды, но они матом не ругались, они пели очень красивые песни. Были просто хорошие песни, были люди, которые несли культуру. Я не помню, чтоб у нас кто-то матом ругался в песнях, только матерные частушки пели. Это народный фольклор. В институте нас так учили: это народная культура, и это допустимо. Поэтому происходит трансформация, поэтому и мат в песнях, и какие-то голые люди на сцене. Нет нашей российской мелодики. Очень незамысловатой, когда мелодию можно просто напеть.

Жан Милимеров («Премьер-Министр»)

В наше время музыка была более романтичной, я помню, раньше мы работали по 2 — 3 месяца над текстом песни, одну фразу делали месяц, думали над романтикой и философией. Сейчас молодняк садится и накидывает свое «Блэк бакарди, танцы в моей кровати». Правильность взрослая отошла на второе место.

Все завуализировано: такой некий секс, взял за руку и пошли, и все это так красиво, жестко, они не запариваются, честно говоря. Это рэпчина с таким наездом хулиганским. по-дворовому, по-пацански. Секс был и тогда тоже в песнях 90-х, но он преподносился красиво, свысока, с некой романтикой и философией.

Сейчас у молодняка это более открыто, они рассказывают историю современной молодежи более просто. И они начали это выносить в массы. Раньше не могли это делать, потому что не было соцсетей, а сейчас они могут.

Юлия Беретта («Стрелки»)

Думаю, что популярность таких дискотек можно объяснить одним: все выросли, стали взрослыми, серьезными, осознанными, у кого-то — семьи, у кого-то — бизнесы. Но все мы были когда-то маленькими детьми, и есть ностальгия по тем временам.

90-е — это было яркое время после распада СССР: яркая одежда, яркие новые лосины, яркие музыкальные эмоциональные вещи. Песни того времени, например наш хит «Ты бросил меня», делались другим способом и были изначально предназначены для того, чтобы песня въелась в память.

Я тоже испытываю ностальгию по тем временам, и мне прикольно это вспомнить в компании таких же артистов. Если бы это не было так востребовано, сейчас мы бы, конечно, не занимались такими форматами.