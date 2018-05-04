Ещё
Дирижер из Южной Кореи даст в Северной Осетии два концерта симфонической музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дирижер из Южной Кореи даст в Северной Осетии два концерта симфонической музыки 

«Это Кавказ» 18 минут назад
Южнокорейский дирижер Гынву Ли даст два симфонических концерта во владикавказском филиале Мариинского театра. Выступления состоятся 5 и 6 мая.
Под управлением дирижера Гынву Ли прозвучат две сюиты из музыки к драме «Арлезианка» Жоржа Бизе и «Праздничная увертюра» Христофора Плиева, исполнение которой приурочено к 95-летию со дня рождения автора первых осетинских балета и оперы Христофора Плиева, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минкультуры.
В программу второго концерта включены песни и танцы Южной Кореи и серенада для струнных Антонина Дворжака под управлением дирижера Гынву Ли.
«Это Кавказ»: последние новости
Фестиваль уличного кино пройдет в Грозном Суд признал законным продление ареста главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева Более 50 млн рублей направят на детский летний отдых в Карачаево-Черкесии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение