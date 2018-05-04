Дирижер из Южной Кореи даст в Северной Осетии два концерта симфонической музыки

Южнокорейский дирижер Гынву Ли даст два симфонических концерта во владикавказском филиале Мариинского театра. Выступления состоятся 5 и 6 мая.

Под управлением дирижера Гынву Ли прозвучат две сюиты из музыки к драме «Арлезианка» Жоржа Бизе и «Праздничная увертюра» Христофора Плиева, исполнение которой приурочено к 95-летию со дня рождения автора первых осетинских балета и оперы Христофора Плиева, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минкультуры

В программу второго концерта включены песни и танцы Южной Кореи и серенада для струнных Антонина Дворжака под управлением дирижера Гынву Ли.