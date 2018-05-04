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Детские и молодежные оркестры выступят в «Зарядье»
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Детские и молодежные оркестры выступят в «Зарядье» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 700 юных музыкантов примут участие в Смотре-конкурсе детских духовых оркестров.
12 мая в московском парке «Зарядье» состоится отборочный этап Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям», представляющий собой смотр детских и молодежных духовых оркестров, и групп барабанщиков и мажоркеток Центрального федерального округа.
Фестиваль детских духовых оркестров впервые прошел в 2013 году. С каждым годом проект растет и развивается — расширяется география, увеличивается количество участников. Одна из задач, которую ставят перед собой организаторы — это выявление и поддержка юных талантливых музыкантов, создание благоприятных условий для их культурного развития.
В 2017 году новшеством Фестиваля стало выступление Сводного детского духового оркестра. В Кремлевском проезде около тысячи юных музыкантов под управлением дирижера Президентского оркестра заслуженного артиста России, полковника Евгения Никитина сыграли популярные и любимые всеми мелодии: Гимн Российской Федерации, «День Победы», «Славься», «Моя Москва», «Пусть всегда будет солнце» и др. Идея создания детского сводного оркестра принадлежала музыкальному руководителю Фестиваля «Спасская башня» генерал-лейтенанту Валерию Халилову и заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец.
В 2018 году Смотр-конкурс проходит при поддержке мэра и правительства Москвы на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье». Новая площадка позволит сделать этот музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для зрителей.
Талант и мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. Победители получат право выступить в финале Фестиваля, который пройдет без определения победителей с 24 по 26 августа на Красной площади на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Программа:
10:00 — 13:00 — сцена Большого амфитеатра парка «Зарядье»
Выступление детских оркестров
14:30 — 15:00 — Большой амфитеатр парка «Зарядье»
Выступление Сводного детского духового оркестра
15:00 — 18:00 — сцена Большого амфитеатра парка «Зарядье»
Выступление детских оркестров
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