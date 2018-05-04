На открытии XV Сахаровского фестиваля выступит пианист Михаил Плетнев

19 мая в концерте-открытии V Сахаровского фестиваля перед нижегородскими слушателями выступит Российский национальный оркестр вместе с дирижером Станиславом Кочановским и народным артистом России Михаилом Плетневым . Последний в качестве солиста-пианиста не играл в Нижнем Новгороде уже более десяти лет.

«Еще более уникальным это событие делает включение в программу Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского — знакового для Михаила Плетнева произведения, с которым он когда-то триумфально выступил на VI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Трактовки произведений П. И. Чайковского, созданные Михаилом Плетнёвом, неизменно пользуются восторженным признанием у публики и считаются эталонными в истории мировой музыкальной культуры», — говорят в нижегородской филармонии.

Станислав Кочановский — один из самых востребованных дирижеров нового поколения. К своим 30 годам он успел войти в число лучших молодых дирижеров страны, играющих со всеми знаковыми российскими и зарубежными коллективами.