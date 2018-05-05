Киркоров снимет вторую часть скандального клипа

Клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» вызвал скандал. Поклонники творчества артиста решили, что не подобает фигуре такого масштаба снимать ролики, в которых не только показывают нецензурные жесты и бранятся, но также демонстрируют несовершеннолетних, которые распивают алкогольные напитки. Возмущенные, они создали петицию, в которой предложили лишить Филиппа звания народного артиста. И между прочим, ее уже подписали более пяти тысяч человек.

Киркорова этот факт совершенно не смущает. Напротив, артист страшно обрадовался ажиотажу вокруг видео, которое для него спродюсировала команда Ивана Урганта . Ролик набрал 15 млн просмотров — и Филипп решил: продолжению быть. В связи с этим он написал в своем микроблоге:

«Ушёл думать над идеей 😉 кого хотите видеть в главных ролях во второй части? 🤗✌🏻

Друзья, так как клип «Цвет настроения синий» бьет все рекорды по просмотрам — уже более 15 миллионов ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻и судя по реакции, огромному числу людей он нравится, и у миллионов с чувством юмора все очень даже хорошо 😂😂😂😜💯 мы приняли решение — обязательно сделать продолжение 🖖🏻💥💥💥🔥🔥🔥 Ждите».