Киркоров снимет вторую часть скандального клипа 

Клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» вызвал скандал. Поклонники творчества артиста решили, что не подобает фигуре такого масштаба снимать ролики, в которых не только показывают нецензурные жесты и бранятся, но также демонстрируют несовершеннолетних, которые распивают алкогольные напитки. Возмущенные, они создали петицию, в которой предложили лишить Филиппа звания народного артиста. И между прочим, ее уже подписали более пяти тысяч человек.
Киркорова этот факт совершенно не смущает. Напротив, артист страшно обрадовался ажиотажу вокруг видео, которое для него спродюсировала команда Ивана Урганта. Ролик набрал 15 млн просмотров — и Филипп решил: продолжению быть. В связи с этим он написал в своем микроблоге:
«Ушёл думать над идеей 😉 кого хотите видеть в главных ролях во второй части? 🤗✌🏻
Друзья, так как клип «Цвет настроения синий» бьет все рекорды по просмотрам — уже более 15 миллионов ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻и судя по реакции, огромному числу людей он нравится, и у миллионов с чувством юмора все очень даже хорошо 😂😂😂😜💯 мы приняли решение — обязательно сделать продолжение 🖖🏻💥💥💥🔥🔥🔥 Ждите».
Напомним. что в первой части для клипа снялись Ольга Бузова, Тимати, Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская и другие.