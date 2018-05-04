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Deep Purple отметит 50-летие в «Олимпийском»
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Deep Purple отметит 50-летие в «Олимпийском» 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Культовая группа Deep Purple отметит свое 50-летие большим юбилейным концертом на сцене спорткомплекса «Олимпийский» 30 мая.
У вас появится уникальная возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки. Deep Purple сыграют все лучшие и любимые хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома inFinite, который и стал поводом для мирового турне.
Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри — нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной хард-рока, заряжая бешенной энергетикой и драйвом всех своих поклонников. Каждый концерт группы — это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное импровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу.
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