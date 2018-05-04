Deep Purple отметит 50-летие в «Олимпийском»

Культовая группа Deep Purple отметит свое 50-летие большим юбилейным концертом на сцене спорткомплекса «Олимпийский» 30 мая.

У вас появится уникальная возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки. Deep Purple сыграют все лучшие и любимые хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома inFinite, который и стал поводом для мирового турне.