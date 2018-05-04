Шоу «ПЕСНИ»: рэпер Скруджи и НAZИМА устроили концерт на улице, а SOLOMONA завила кудри и предстала в образе куклы

В субботу на третьем концерте ты увидишь девять выступлений, семь из которых — авторские треки лейблов Black Star и MALFA и, конечно же, самих участников. НАZИМА станет единственной участницей концерта, которая споет со звездой. Причем не только на сцене, но и на парковке, и даже в коридорах «ГЛАВКИНО». Новый трек Real one, а также клип, снятый в рекордно быстрые сроки, вместе с НАZИМОЙ представит рэпер Скруджи.

— делится Скруджи.

Родион Толочкин в эту субботу разнесет в щепки весь зал с новым треком MALFA! Артист будет лежать в рояле, набитом цветами. SOLOMONA исполнит новый танцевальный хит от Black Star в образе милой куклы. Диана Видякина и Евгения Майер исполнят очень сексуальный трек с откровенным подтекстом. Будет горячо! А Джей Мар дождался своего часа — он споет авторскую песню. Не обойдется и без общего номера, который по полной раскачает зрителей и судей. 16 лучших артистов нашей страны исполнят песню #НамМалоКача казахского рэпера Jah Kalib.

Все это и многое другое ждет тебя в эту субботу в 21 час на канале ТНТ в шоу «ПЕСНИ». А с понедельника по четверг смотри «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ».

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Фото:пресс-служба