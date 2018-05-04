Песня о Суоярви вошла в число лауреатов всероссийского конкурса

Поддержать композицию о городе в Карелии можно на сайте конкурса «Гринландия-2018».

Песня «Суоярви не Санкт-Петербург» вошла в число лауреатов заочного конкурса «Люблю тебя, моя Россия!», который проводится в рамках всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2018».

В настоящее время идет народное голосование, которое закончится 7 мая. Проголосовать за композицию Людмилы Тимоевой, автора музыки, и Виктора Панкевича , автора слов, можно здесь. Там же можно послушать композицию продолжительностью 02:39.

В песне поется, что в Суоярви нет дворцов, колоннад, соборов и арок победных, мостов, зато полно мостков, зелени навалом, леса и в морошковых бусах болота.