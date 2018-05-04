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Песня о Суоярви вошла в число лауреатов всероссийского конкурса
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Песня о Суоярви вошла в число лауреатов всероссийского конкурса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Поддержать композицию о городе в Карелии можно на сайте конкурса «Гринландия-2018».
Песня «Суоярви не Санкт-Петербург» вошла в число лауреатов заочного конкурса «Люблю тебя, моя Россия!», который проводится в рамках всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2018».
В настоящее время идет народное голосование, которое закончится 7 мая. Проголосовать за композицию Людмилы Тимоевой, автора музыки, и Виктора Панкевича, автора слов, можно здесь. Там же можно послушать композицию продолжительностью 02:39.
В песне поется, что в Суоярви нет дворцов, колоннад, соборов и арок победных, мостов, зато полно мостков, зелени навалом, леса и в морошковых бусах болота.
По материалам: ptzgovorit.ru
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