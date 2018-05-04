Самарский театр оперы и балета присоединился к спецпроекту European opera days 

Такие оперные дни ежегодно проводятся на многих крупных концертных площадках Европы и России. Задача проекта — популяризировать классическое искусство и познакомить максимальное число зрителей с музыкальными театрами. Сегодня вечером в большом зале театра оперы и балета прошла открытая оркестровая репетиция концертной программы «Великий Чайковский», на которую могли попасть все желающие.
Саму программу, посвященную творчеству русского композитора, покажут вечером 6 мая. Зрители увидят фрагменты балетов, вошедших в сокровищницу мирового классического искусства, таких как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Конек-Горбунок». А во втором отделении программы артисты исполнят фрагменты оперы Чайковского «Иоланта».
"Чайковский всегда сложен, потому что он должен быть искренним, эмоциональным, он не может быть пустым, но в то же время, это должна быть какая-то такая грань внутреннего постижения этой великой музыки, ни в коем случае не переходящей в экзальтацию", — рассказал дирижер САТОБ Андрей Данилов.
11 мая в рамках европейских оперных дней в театре пройдет творческая встреча с дирижером Алексеем Ньягой. Начало в 16:00. А в 17:30 зрители спектакля «Риголетто» смогут побывать на экскурсии в закулисьи театра.