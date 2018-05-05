7 очень смешных фактов о певице Адель 

Когда талант встречается с самоиронией, получается такая прекрасная смесь, как Адель. Сегодня любимой певице исполнятся 30 лет, по такому поводу собрали семь доказательств, что у нее отличное чувство юмора.
- На прошлый день рождения Адель решила загримироваться под пожилую даму. Она выложила фото в Instagram и написала: «Почти 30! Спасибо за добрые пожелания. Скоро увидимся».
- Когда Адель еще только начинала карьеру, ей постоянно писал на почту один и тот же мужчина. Она сообщения не открывала, потому что думала, что это какой-то маньяк-извращенец. Оказалось, что это был представитель звукозаписывающей студии, который хотел подписать с певицей контракт.
- В 2011-м Адель так торопилась, что вышла из дома в одном пончо. Оно выглядело как платье, поэтому певица решила обойтись без брюк. Правда, на улице было ветрено, пончо поднялось и закрутилось вокруг ее шеи. Так и стояла. Голая.
- На BRIT Awards в 2012-м Адель получила награду за свой альбом «21», и речь ее оказалась слишком длинной. Когда Джеймс Корден поднялся на сцену, чтобы попросить певицу побыстрее закончить, Адель показала залу средний палец. Как она позже объяснила, это был жест, адресованный организаторам.
- Однажды она пошла в туалет вместе с Дженнифер Энистон. Они сидели в соседних кабинках, и Адель слышала, как Джен… писает. Да, она рассказала об этом на The Graham Norton Show. «Она спросила у меня через стенку: „Милая, ты как там?“ А я ответила: „Все хорошо, спасибо, Рэйчел!“»
- Но больше всего мы любим ее истерический смех. В этом видео целая подборка.
- А еще она не стесняется ругаться матом. Ее любимое слово — с*ка.
Разве не прелесть? С днем рождения, Адель!