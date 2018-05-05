В день рождения Адель: 7 очень смешных фактов о певице

Когда талант встречается с самоиронией, получается такая прекрасная смесь, как Адель . Сегодня любимой певице исполнятся 30 лет, по такому поводу собрали семь доказательств, что у нее отличное чувство юмора.

На прошлый день рождения Адель решила загримироваться под пожилую даму. Она выложила фото в Instagram и написала: «Почти 30! Спасибо за добрые пожелания. Скоро увидимся».

Когда Адель еще только начинала карьеру, ей постоянно писал на почту один и тот же мужчина. Она сообщения не открывала, потому что думала, что это какой-то маньяк-извращенец. Оказалось, что это был представитель звукозаписывающей студии, который хотел подписать с певицей контракт.

https://www.youtube.com/watch?v=C50OmfetUBA

В 2011-м Адель так торопилась, что вышла из дома в одном пончо. Оно выглядело как платье, поэтому певица решила обойтись без брюк. Правда, на улице было ветрено, пончо поднялось и закрутилось вокруг ее шеи. Так и стояла. Голая.

https://www.youtube.com/watch?v=Us78Mw3Fr9U

На BRIT Awards в 2012-м Адель получила награду за свой альбом «21», и речь ее оказалась слишком длинной. Когда Джеймс Корден поднялся на сцену, чтобы попросить певицу побыстрее закончить, Адель показала залу средний палец. Как она позже объяснила, это был жест, адресованный организаторам.

https://www.youtube.com/watch?v=ZoyKJMMLDPI

Однажды она пошла в туалет вместе с Дженнифер Энистон . Они сидели в соседних кабинках, и Адель слышала, как Джен… писает. Да, она рассказала об этом на The Graham Norton Show. «Она спросила у меня через стенку: „Милая, ты как там?“ А я ответила: „Все хорошо, спасибо, Рэйчел!“»

https://www.youtube.com/watch?v=911eBA05x4g

Но больше всего мы любим ее истерический смех. В этом видео целая подборка.

https://www.youtube.com/watch?v=3G3cOX-YyMM&t=33s А еще она не стесняется ругаться матом. Ее любимое слово — с*ка. Разве не прелесть? С днем рождения, Адель!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-den-rozhdeniya-adel-7-ochen-smeshnyh-faktov-o-pevitse/