Дельфин — о возрасте, принципах и пшеничных усах

31 мая и 1 июня в клубе «16 Тонн» Дельфин представит свой новый альбом «442» — пожалуй, самая злая и политизированная пластинка в его карьере за последнее десятилетие. Сам музыкант свой альбом комментирует просто: «Там нет зла. Есть раздражение».

В песнях, названных трехбуквенными кодами, Андрей Лысиков не называет имен, но фиксирует дух времени — точно и жестко.

В преддверии концерта Дельфин ответил на блиц-опрос портала Москва 24.

Самый популярный стереотип о вас:

Я очень редко даю интервью.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил:

Таких вещей у меня нет и в будущем не планирую заводить.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь:

Я больше никогда не буду участвовать в программе «МАРС-500».

На что вам никогда не хватало смелости?

Зеркально затонировать лобовое стекло, при чем зеркалом внутрь.

Ваш главный скрытый талант:

Не скрывать своих талантов.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

Я думаю, что если сегодня меня не мучает совесть, значит все цены были приемлемы.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

Дома.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить:

Все кроме одной: у меня не растут пшеничные усы.

На сколько лет вы себя чувствуете?

Это зависит от времени суток.

Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик — в плеере, на книжной полке, на экране?

Любое уникальное в своем роде произведение.

Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

Я бы решил это в тот момент, когда у меня появилась эта возможность.

Место в Москве, куда хочется возвращаться из раза в раз: