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Дельфин — о возрасте, принципах и пшеничных усах
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Дельфин — о возрасте, принципах и пшеничных усах 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
31 мая и 1 июня в клубе «16 Тонн» Дельфин представит свой новый альбом «442» — пожалуй, самая злая и политизированная пластинка в его карьере за последнее десятилетие. Сам музыкант свой альбом комментирует просто: «Там нет зла. Есть раздражение».
В песнях, названных трехбуквенными кодами, Андрей Лысиков не называет имен, но фиксирует дух времени — точно и жестко.
В преддверии концерта Дельфин ответил на блиц-опрос портала Москва 24.
Самый популярный стереотип о вас:
Я очень редко даю интервью.
Вещь, расстаться с которой выше ваших сил:
Таких вещей у меня нет и в будущем не планирую заводить.
Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь:
Я больше никогда не буду участвовать в программе «МАРС-500».
На что вам никогда не хватало смелости?
Зеркально затонировать лобовое стекло, при чем зеркалом внутрь.
Ваш главный скрытый талант:
Не скрывать своих талантов.
За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?
Я думаю, что если сегодня меня не мучает совесть, значит все цены были приемлемы.
В какой точке мира вам комфортнее всего?
Дома.
Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить:
Все кроме одной: у меня не растут пшеничные усы.
На сколько лет вы себя чувствуете?
Это зависит от времени суток.
Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик — в плеере, на книжной полке, на экране?
Любое уникальное в своем роде произведение.
Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?
Я бы решил это в тот момент, когда у меня появилась эта возможность.
Место в Москве, куда хочется возвращаться из раза в раз:
Лучше всего возвращаться в аэропорт Внуково — от него ближе всего к дому.
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