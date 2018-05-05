Актеры 15 театров РФ представят спектакли на фестивале «Родниковое слово» в Архангельске

ТАСС , 5 мая. Шестой театральный фестиваль «Родниковое слово», открывающийся в субботу, соберет в Архангельске труппы 15 театров из 9 городов. Свои интерпретации русской классики представят актеры из Петербурга, Москвы, Калуги и других российских городов.

"Мы в первую очередь отбираем авторские интересные спектакли, сделанные по русской прозе. В частности, к нам приедет петербургский Театр на Литейном со спектаклем «Отцы и сыновья» по Тургеневу", — рассказал ТАСС главный режиссер Архангельского театра драмы им. Ломоносова и художественный руководитель фестиваля Андрей Тимошенко

Отобранные для участия в фестивале спектакли относятся к разным жанрам — архангельские зрители увидят как экспериментальные, так и классические постановки. «Независимый театральный проект привозит постановку „Потеря равновесия“ про подводников: спектакль сделан в стиле японской оперы, на сцене стоит бассейн, в котором происходит действие. Замечательный московский театр неслышащих актеров „Недослов“ привозит нам музыкальный, пластический спектакль по дневникам Леонида Енгибарова знаменитого клоуна, театр ТеаТролли — кукольный спектакль по „Алым Парусам“ Грина», — отметил Тимошенко.

Также зрителям будет предложено сравнить два спектакля по «Сказке о Рыбаке и Рыбке» Пушкина, созданные Архангельским театром Драмы и московским «Булгаковским домом». В будущем организаторы фестиваля намерены развивать этот эксперимент и на следующие фестивали обещают увеличить количество подобных парных спектаклей, созданных разными театрами по одному и тому же произведению.

"Фестиваль станет значимым культурным событием региона и города. Он дает людям в нашем городе театральный срез нашей страны с лучшими спектаклями, что является очень полезной историей для города и для любителей театра", — рассказал Тимошенко.

Фестиваль «Родниковое слово» пройдет на площадках Архангельского театра драмы имени Ломоносова с 5 по 13 мая.