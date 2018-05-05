Майские гастроли: Сахаровский фестиваль, «Аквариум» и Хелависник

8 мая, вторник

Жак-Энтони

Российский рэп-исполнитель родом из Вологды — «тот самый негр», ранее читавший под псевдонимом Dxn Bnlvdn, в миру Жак Меньшиков. Рэпер, в детстве впитавший в себя любовь к музыке от родителей — мамы Симоны Yori и отчима — Лигалайза, пошёл по своему пути и уже обрёл поклонников, которым нравится его грубоватое, не лишённое лирики творчество. (16+)

Где: Premio Centre, ул. Нижне-Волжская наб., д.1В. Во сколько: 19:00. Цена: 500–1200 руб.

13 мая, воскресенье

«Хелависник»

Солистка группы «Мельница» и её солистка Натальи О'Шей готовы представить нижегородским зрителям необычный формат концерта — «Хелависник» — это уютный квартирник, перенесенный на сцену, но не утративший своей особой, камерной атмосферы. У программы нет подготовленного сет-листа, Наталья будет исполнять песни по душевному настрою — свои и чужие. А значит — этот концерт будет сюрпризом для зрителей! (6+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, д.145. Во сколько: 19:00. Цена: 1100–2500 руб.

14 мая, понедельник

Группа «Аквариум»

В это сложно поверить, но «Аквариуму» — 45! Но культовый персонаж Борис Гребенщиков , которого называют отцом русского рока, шагает в ногу со временем, его творчество актуально, у него своя армия поклонников. В Нижний Новгород БГ приедет со своим коллективом, в котором играют: бас-гитарист Александр Титов , начавший играть в Аквариуме еще в 1983 году, гитарист Алексей Зубарев , сотрудничающий с Гребенщиковым с 1992 года, скрипач Андрей Суротдинов , пришедший в его группу три года спустя, а также два ирландца — флейтист Брайан Финнеган и барабанщик Лиам Брэдли. На перкуссии Борису Гребенщикову аккомпанирует его сын Глеб. (16+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 1800–3800 руб.

15 мая, вторник

Вячеслав Ольховский — обладатель красивого баритона и неповторимого мужского шарма. Своим учителем он считает великого Муслима Магомаева . Вячеслав впервые привлек внимание мировой музыкальной критики в 1995 году своим выступлением перед Папой Римским Иоанном Павлом II в Ватикане. За 10 лет работы за рубежом певец снискал себе славу в США, Мексике, Италии, Испании, Франции и Греции. А на родине стал обладателем звания «Золотой голос России» и кавалером орденов «Служение искусству», «Национальное достояние» и «Слава Нации». В репертуаре Вячеслава Ольховского песни современных композиторов, джаз, блюз, патриотические песни и свои собственные произведения. (6+)

Где: Дом Актёра, ул. Пискунова, 10. Во сколько: 19:00. Цена: 1000–1500 руб.

16 мая, среда

Яркое шоу ждёт жителей Нижегородской области — Филипп Киркоров везёт к нам самую масштабную и зрелищную за всю историю российской эстрады программу. Это настоящий спектакль, в котором задействованы 60 артистов. Шоу «Я» стало некоторым итогом 50-летней жизни певца. В нём соединились как полюбившиеся зрителям песни прошлых лет, так и современные композиции. И Филипп обязательно вживую исполнит свой мегахит «Цвет настроения синий». (6+)

Где: ФОК ОКА, Дзержинск, микрорайон Прибрежный, Окская набережная, 5А. Во сколько: 19:00. Цена: 1000–5000 руб.

17 мая, четверг

Легендарный российский рок-исполнитель Александр Иванов вместе с не менее легендарной московской группой «Рондо» даст долгожданный концерт в Нижнем Новгороде. Их песни — это целая рок-эпоха нашей страны. «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк», «Дождь», «Московская осень» — эти песни не подвластны времени, слова просты и проникают в самое сердце, а музыка узнаётся с первых аккордов. Александр давно утвердился в статусе фронтмена отечественного глэм-рока. (18+)

Где: Maximilian, ТРК «Небо», ул. Б. Покровская, 82. Во сколько: 20:00. Цена: 1200–2500 руб. с человека (4800–12000 руб за стол).

МАРА

Презентация пятого студийного альбома Мары «Русская звезда» — запоминающийся музыкальный вечер, наполненный сильной лирикой о любви к Отечеству и подвиге, о защите Родины, современных героях и русском человеке. От ранних альбомов Мара перешла к более жёсткому звучанию и более прямолинейной лирике. (18+)

Где: Mixtura bar, Нижневолжская наб., 16. Во сколько: 19:00. Цена: 1000 руб.

18 мая, пятница

Филипп Киркоров в Арзамасе (6+)

Где: ФОК Звёздный, Арзамас, микрорайон Дубки, 3-й Спортивный переулок, 1. Во сколько: 19:00. Цена: 3500–5000 руб.

19 мая, суббота

Группа 25/17 Группа 25/17, ранее известная как Иезекииль 25:17, — провокационный коллектив, который играет разножанровую музыку от хип-хопа до альтернативного рока. Их новый, уже шестой по счёту студийный альбом «Ева едет в Вавилон», стал самым мелодичным, рассказывающим историю любви мужчины и женщины. И группа готова представить вам живое звучание этого альбома. (16+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, д.4. Во сколько: 19:00. Цена: 1200–3500 руб.

Открытие XV Международного фестиваля им. Сахарова

19 мая на открытии XV Международного фестиваля им. Сахарова будет играть Российский Национальный оркестр. Солировать в этот день будет дирижёр оркестра Михаил Плетнёв , который займём место за фортепиано, а управлять оркестром будет харизматичный Станислав Кочановский. Они исполнят Симфонию № 1 «Зимние грезы» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского . Не пропустите этот грандиозный концерт — билеты ещё есть! (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, корп.2. Во сколько: 18:30. Цена: 2500–4000 руб.

20 мая, воскресенье

Концерт-спектакль «12 белых клавиш»

Это увлекательная история жизни великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова . Перед вами развернётся загадочная история любви, которая тесно связана с творчеством композитора. Вы увидите, как рождается музыка и появляется вдохновение, и конечно же услышите любимые композиции. Особенность спектакля заключается в уникальном смешении театральных жанров, истории и музыки. Благодаря тонкому юмору в сочетании с эклектикой исполнительских искусств, спектакль не оставит никого равнодушным. (0+)

Где: ЦДК «Железнодорожник», ул. Июльских дней, д.1А. Во сколько: 18:00. Цена: 1400–2500 руб.

23 мая, среда

HammAli & Navai

Участники творческого тандема — Александр Алиев (HammAli) и Наваи Бакиров (Navai) родом из Азербайджана, сейчас прочно обосновались в Москве. Благодаря отличному сочетанию актуального звучания с элементами хаус-музыки, дипа и пронзительной рэп-лирики, ребята становятся настоящим открытием 2017 года. Они стремительно взлетают на второе место топ-чартов iTunes с клипом на хит «Хочешь я к тебе приеду». В марте этого года состоялась премьера дебютного студийного альбома, получившего название «Janavi» — и дуэт отправился в гастрольный тур в поддержку своего диска. (12+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, д.4. Во сколько: 19:00. Цена: 800–1500 руб.

24 мая, четверг

Сахаровский фестиваль. Концерт-спектакль «Именем Мадонны . Монологи о любви»

Принимают участие: Евгения Кривицкая (орган), Сергей Ванин (контр-тенор), Иван Паисов (гобой), Петр Татарицкий (актер). Программа: Сонеты Ф. Петрарки, В. Гюго, А. Пушкина, арии и инструментальные миниатюры итальянских композиторов XVI-XIX вв. и Ф. Листа. (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, корп.2. Во сколько: 18:30. Цена: 400–800 руб.

25 мая, пятница

Сахаровский фестиваль. Государственный Квартет имени Бородина

Государственный квартет имени Бородина — уникальное явление в истории музыкальной культуры не только России, но и всего мира. Этот легендарный ансамбль снискал репутацию одного из лидеров мирового квартетного музицирования, а феноменальное творческое долголетие Квартета еще в 1995 году было отмечено «Книгой рекордов Гиннеса». В составе квартета Народный артист Армении Рубен Агаронян (1-я скрипка), Лауреат международных конкурсов Сергей Ломовский (2-я скрипка), Заслуженный артист России Игорь Найдин (альт) и Заслуженный артист России Владимир Бальшин (виолончель). В программе прозвучат Квартет Ми-бемоль мажор № 10 Шуберта, Квартет № 8 до минор Шостаковича, Квартет № 1 Ля мажор Бородина. (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, корп.2. Во сколько: 18:30. Цена: 600–1000 руб.

Группа Trubetskoy

Белорусская группа основана 1 сентября 2014 года экс-участниками распавшегося коллектива «Ляпис Трубецкой». Лидер группы — бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников . «Trubetskoy Band» постарался избавиться от груза наследия некогда популярного предшественника — и пойти своей собственной дорогой. Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль «heavy dance music» — «тяжелая танцевальная музыка».

Где: Mixtura bar, Нижневолжская наб. 16. Во сколько: 19:00. Цена: 1000 руб.

28 мая, понедельник

Сахаровский фестиваль. День Италии

Этот концерт символично назван Днём Италии, потому что в программе прозвучат «Этюды-картины» Рахманинова и Респиги, «Празднества Рима» Респиги, «Итальянское каприччио» и Концерт для скрипки с оркестром Чайковского. Блестящее исполнение обеспечат Академический симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело и всемирно известный скрипач Сергей Крылов . (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, корп.2. Во сколько: 18:30. Цена: 1000–2500 руб.

Филипп Киркоров в Павлове (6+)

Где: ФОК Звезда, Павлово, Покровская улица, 1А. Во сколько: 19:00. Цена: 3500–5000 руб.

31 мая, четверг

Программа седьмого дня Сахаровского фестиваля посвящена 100-летнему юбилею выдающегося американского композитора Леонарда Бернстайна. Молодые солисты ведущих оперных театров Америки: Эшли Эмерсон (сопрано), Доминик Армстронг (тенор), Луис Ороско (баритон) и Академический симфонический оркестр под управлением Марка Мандарано (США) исполнят фрагменты из мюзиклов «Вестсайдская история», «Чудесный город», «Кандид», «Увольнение в город», Симфонии No 3 «Каддиш». (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, корп.2. Во сколько: 18:30. Цена: 600–1500 руб.