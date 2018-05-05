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Концерт группы «Калевала» в Краснодаре: юбилейные гулянья
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Концерт группы «Калевала» в Краснодаре: юбилейные гулянья 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 мая — Новая Кубань. Есть коллективы, чье пребывание на отечественном небосклоне никак не назовешь стечением обстоятельств. Начав свой путь осенью 2007-го, группа «Калевала» доказала скептикам, что слухи о бесперспективности того или иного стиля так и остаются не больше, чем кляузой несведущего человека. Расширяя представления об эстетике фольклорного жанра, ансамбль отвергает дорогу подражательства, методично обогащая свои произведения личными находками. Совмещая народные мотивы с яростью гитарного «перегруза», музыканты, как говорится, внедряют искусство в массы.
Ксения Маркевич: Мне кажется, что мы меняемся от альбома к альбому. Фольклор (в моем понимании) — не песни из цикла «Ой, ты травушка зеленая», а все, что нас окружает, о чем люди беседуют и думают.
Выступление ребят не изобиловало пафосом прожитых лет. Сценическая карьера команды выглядела естественным процессом. Трек-лист, словно выборка из летописи, отправляла зрителя от сочинения к сочинению. Повествования «неофиты» (старт мероприятия ознаменовался «свежачком» под названием «Метель») перемежались с давнишними творениями, подчеркивая неизбежную эволюцию.
Ксения Маркевич: В 2007-м году у нас не было ни копейки. Сейчас мы вышли на самоокупаемость. Как у нас это получилось? Не знаю, как-то сразу пошло, и мы за год превратились из группы «разогрева» в хеад-лайнера. Мы четко понимаем, зачем мы выходим на подмостки, и нам есть о чем поведать слушателям. Нет, мы не эксплуатируем одну и ту же тему на протяжении долгих лет. Любая «фишка» уместна, пока она актуальна.
Не узурпируя патриотические ноты, артисты с изящной деликатностью обходили спорные моменты, акцентируя внимание на исполнительском мастерстве. Не используя пошлые приемы, не заигрывая с аудиторией, Ксения Маркевич и компания сыграли и «пьесы», вышедшие не из-под пера «московских весельчаков».
Ксения Маркевич: Песни казаков на Кубани принимают «на ура». К Краснодарскому краю фольклор очень подходит. Впрочем, подходит он и к другим регионам, ибо в каждой местности своя история. Нет, я не занимаюсь политиканством. Простите, но неженское это дело.
Действительно, уместная строгость в «спектакле» (к слову, вместившем в себя помимо юбилея еще и презентацию альбома) вызывала уважение. Нежелание обращаться к низменным инстинктам выдавало в эксцентричной «банде» профессионалов с большой буквы. Органичность, ощущавшаяся во всем (от блистательного вокала до элегантной «дроби» барабанщика) оставила у краснодарцев яркое послевкусие.
Ксения Маркевич: Сейчас тяжелые времена. Однако в нынешнем положении есть плюсы. Кризис избавляет музыку от случайных людей. Я в музыке с детства, и мне не нравится тенденция, что загадочные персонажи с деньгами вдруг объявляют себя рок-мэтрами.
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