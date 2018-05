Florence and the Machine выпустили новый клип

Британская группа выпустила клип на композицию «Hunger», вошедшую в новую, четвертую по счету, пластинку «High as Hope». Релиз альбома назначен на 29 июня 2018 года. В его записи принимали участие Sampha, Камаси Вашингтон и Jamie xx. Продюсером стал Эмиль Хейни, сотрудничавший ранее с Бруно Марсом и Ланой Дель Рей. Автором всех песен выступила Флоренс Уэлч, солистка и основательница коллектива. Видео снял американский режиссер и клипмейкер Эй Джи Роха.

«Эта песня о том, как мы ищем любовь в вещах, в которых, возможно, и нет любви. А также о том, как попытки справиться с одиночеством лишь еще больше изолируют нас. К тому же, иногда о важном проще спеть, чем сказать», — так прокомментировала Флоренс Уэлч смысл нового трека.

Напомним, предыдущий альбом Florence and The Machine «How Big, How Blue, How Beautiful» вышел в 2015 году.