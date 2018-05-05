Мы узнали, когда выйдет новый альбом Арианы Гранде

После теракта в Манчестере в году на концерте Арианы Гранде, девушка очень редко появлялась на публики, не посещала красные дорожки и не давала интервью.

Недавно певица вернулась к своей работе и сообщила о дате выхода нового альбома. На американском шоу у Джимми Фэллона «Сегодня вечером» Ариана призналась, что в июля нас ждет подарок — новый альбом под названием «Sweetner».

«Идея состоит в том, чтобы принести свет в любую ситуацию или в чью-то жизнь. В том, что кто-то другой приносит жизнь в вашу жизнь. Подслащивая ситуацию», — именно так описала свой альбом Гранде.

Над пластинкой также работали Фарелл Уильямс, Макс Мартин и Савин Котеча. Также на шой певица впервые выступила с песней «No Tears Cry», которая войдет в новый альбом. ;