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Мы узнали, когда выйдет новый альбом Арианы Гранде
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Мы узнали, когда выйдет новый альбом Арианы Гранде 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После теракта в Манчестере в году на концерте Арианы Гранде, девушка очень редко появлялась на публики, не посещала красные дорожки и не давала интервью.
Недавно певица вернулась к своей работе и сообщила о дате выхода нового альбома. На американском шоу у Джимми Фэллона «Сегодня вечером» Ариана призналась, что в июля нас ждет подарок — новый альбом под названием «Sweetner».
«Идея состоит в том, чтобы принести свет в любую ситуацию или в чью-то жизнь. В том, что кто-то другой приносит жизнь в вашу жизнь. Подслащивая ситуацию», — именно так описала свой альбом Гранде.
Над пластинкой также работали Фарелл Уильямс, Макс Мартин и Савин Котеча. Также на шой певица впервые выступила с песней «No Tears Cry», которая войдет в новый альбом. ;
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