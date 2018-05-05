В субботу, 5 мая, британской певице Адель исполняется 30 лет. Дебютный альбом она выпустила в 2008 году — и сразу же стала любимицей зрителей и музыкальных критиков. За десять лет творческой карьеры девушке покорились все престижные мировые премии: она много раз становилась лауреатом «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards. Также Адель — обладательница статуэтки «Оскар» за саундтрек к фильму бондианы «Скайфолл». В 2014 году её заслуги отметили и на государственном уровне: певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.