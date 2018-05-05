В парке «Зарядье» пройдет фестиваль детских духовых оркестров

Через неделю, 12 мая, в парке «Зарядье» пройдет отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня — детям».

Участники фестиваля — музыкальные коллективы, группы барабанщиков и мажореток из Центрального федерального округа. Они выступят на специальном смотре, и победители получат право выступить в финале, который пройдет в августе в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Каждый музыкальный коллектив исполнит по два произведения. В программе — военные марши, классика в обработке для оркестра, народные аранжировки и джазовые композиции.

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в которое войдут профессионалы в сфере духового и оркестрового исполнительства. Подробнее узнать о том, как стать участником смотра-конкурса и выступить в составе детского сводного оркестра, можно на официальном

сайте

фестиваля «Спасская башня».

Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

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