«Моя Правда. „Мираж“. История мужчины, создавшего самую женскую группу

…1988 год. Из советских динамиков впервые звучит группа с загадочным названием «Мираж». Их музыка кардинально отличается от привычной — динамичная, танцевальная и похожа на зарубежную. Песни быстро становятся советскими хитами.

Несмотря на популярность, группа все равно остается для публики загадкой. Никому не известны ни имена певиц, ни их лица, ни человек, создавший группу…

Литягин пишет мелодии, мечтает о славе и пытается освежить однообразную советскую эстраду. Своему другу Валерию Соколову Андрей предлагает писать слова к песням будущей супергруппы. Вскоре у них уже готов целый альбом. Дело за малым — найти красивый голос. Андрей сразу вспомнил о своей давней подруге Маргарите Суханкиной. Ну и что, что она училась в консерватории на оперную певицу. Значит, сможет все!

Будущие хиты «Миража» записывались в маленькой комнатке обычной московской квартиры. Неожиданно юная певица отказалась записываться. Преподаватели консерватории сказали девушке, что новое увлечение портит ее голос. Продюсер принялся искать новую вокалистку в музыкальных кружках. В джазовой студии Литягину понравилась одна высокая длинноногая брюнетка — Светлана Разина. Но ее вокал был совсем не тем, что у Суханкиной. Чуть позже девушка предложила Андрею послушать свою знакомую, еще никому не известную Наталью Гулькину.

Когда Литягин увидел Наталью, услышал, как она поет, понял, что это именно то, что он ищет. Девушка согласилась записать пять песен к альбому еще не существующей группы. Первый альбом группы «Мираж» был готов уже через полгода. Литягин записал несколько десятков кассет, сам разносил их по поездам, просил проводников ставить записи во время поездки.

…Песни «Миража» быстро стали популярными, люди уже знали их на память. У Литягина возникла идея создать полноценную группу, которая бы ездила на гастроли и приносила деньги. «Мираж» собирает стадионы, дает по 5-7 концертов в день. Тем временем все больше поклонников мечтали послушать «Мираж» в своем городе. Андрей понимал, что группа просто не успевает за спросом. Тогда музыкальный революционер решился на авантюру…

Литягин первым в СССР создал группы-двойники, которые выступали под фонограммы Суханкиной и Гулькиной. Зрители подмены не замечали, ведь солисток «Миража» мало кто знал в лицо.

В июне 1988 года Гулькина покинула «Мираж» и организовала свою группу «Звезды». Увидев сольный успех коллеги, уйти решила и Светлана Разина. Следующим лицом группы стала Ирина Салтыкова, но и она не задержалась в группе. Неожиданно ситуацию спасла костюмер Татьяна Овсиенко. Андрей поставил ей условие: девушка должна была похудеть. Татьяна ухватилась за мечту руками и ногами и за месяц похудела на 18 килограмм… Литягин выпустил кассеты и плакаты «Миража» с фотографиями Татьяны Овсиенко. Именно она стала первой солисткой группы, чье лицо увидела вся страна.

В 1990 году раскрылась правда о настоящем вокале «Миража». Люди отказывались ходить на концерты группы. Под прицел попала уже известная всем Татьяна Овсиенко, ведь она была первой солисткой в группе, которая давала интервью. Солистки менялись, а голос оставался тот же. «Мираж» дискредитировал себя. Чтобы спасти проект и опровергнуть слухи, Андрей приглашает в группу еще одну певицу с отличным вокалом Екатерину Болдышеву . Литягин имел блестящий шанс реабилитировать проект, но его планы неожиданно разрушил развал СССР.

На отечественный рынок пришла зарубежная музыка. Популярность «Миража» начала угасать. Постепенно концерты из столицы переместились в провинцию. Понимая это и не видя для себя перспективы, Екатерина Болдышева в 1999 году разорвала отношения с Литягиным. Андрей больше не набирал новых солисток.

В нулевые годы легендарная группа получает «вторую жизнь» и новую волну популярности…