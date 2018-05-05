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Guns N’ Roses переиздают свой дебютный альбом
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Guns N’ Roses переиздают свой дебютный альбом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: youtube
На официальном сайте американской хард-рок-группы появилось объявление о том, что музыканты намерены выпустить «новую версию» своего самого первого альбома «Appetite for Destruction», который вышел в 1987 году.
Переизданная версия легендарной пластинки получит воплощение в Делюкс и Супер Делюкс версиях, а также коллектив планирует выпустить специальное издание «Locked N’ Loaded».
Последняя вариация будет самой крупной из представленных: ее планируют поставлять в специальной коробке с ящичками, сделанной из кожи. В издание «Locked N’ Loaded» войдут 4 CD, Blu-Ray с оригинальным альбомом, неизданные треки, ролик It’s So Easy (который не был издан) и многие другие сюрпризы. Кроме того, поклонники группы, решившие приобрести именно эту версию, в подарок получат сделанный вручную 3D-крест с изображениями участников коллектива.
Новая версия альбома выйдет в конце июня 2018 года. Цена самой крупной версии «Locked N’ Loaded» составит 999 долларов.
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